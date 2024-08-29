عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" ينفرد براتب أشرف داري مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن راتب المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم المنضم حديثًا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف بريست الفرنسي، خلال هذا الصيف.

راتب أشرف داري مع الأهلي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق الجديد، سوف يحصل على 800 ألف دولار في أول موسمين مع الفريق في عقده مع القلعة الحمراء على أن يزيد الراتب إلى 900 ألف دولار في الموسم الثالث ويصل إلى مليون و100 ألف في آخر مواسمه.

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده، مع المدافع المغربي أشرف داري، قادمًا من صفوف فريق بريست الفرنسي، لتعويض غياب محمد عبدالمنعم، الذي غادر القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء التعاقد مع داري، يأتي ضمن خطة الأهلي، لتدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب مستوى متميز، استعدادًا للمشاركات المقبلة، على المستويين المحلي والقاري.

وظهر اللاعب المغربي في فيديو مدته وصلت لما يقرب من 3:30، بعنوان أسد جديد في الجزير، في طريقة مميزة ومبتكرة بطرح سيناريوهات بشكل طريف على اللاعب لتقديمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر المقبل، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة أحد يومي 20 و21 من الشهر نفسه.