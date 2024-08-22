موعد مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في ربع نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي نظيره فاركو ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة المصري وفاركو في كأس مصر

تنطلق مباراة المصري البورسعيدي وفاركو، في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

فاز الفريق البورسعيدي على جمهورية شبين بهدف نظيف في دور الـ 32، ثم الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.