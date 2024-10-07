أخطاء شائعة تُسبب فشل الرجيم.. احذريها

يُعد فقدان الوزن وعلاج السمنة أحد العمليات المعقدة، والتي يدخل فيها العديد من العوامل؛ فمن الخطأ الاعتقاد أن فقدان الوزن يعتمد فقط على كمية ما يتناوله الفرد من الطعام أو مقدار الجهد الذي يبذله أثناء ممارسة التمارين الرياضية. كما أن عدم الأخذ بالعوامل التي يمكن أن يكون لها علاقة بزيادة الوزن عند اتباع نظام رجيم لتخفيف الوزن، يمكن أن تسبب فشل نظام الرجيم المتبع.

ولمزيد من المعلومات عن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثيرات، وتُسبب فشل الرجيم؛ تتبعّي السطور القادمة عببر موقع "دوت الخليج" للتعرف عليها من خلال استشاري التغذية العلاجية الدكتور باسل محمود من القاهرة.

أخطاء شائعة تؤثر سلبًا على الوصول إلى الوزن المرغوب

أخطاء شائعة تعيق نزول الوزن وتسبب فشل الرجيم انتبهي إليها لتحذريها

وبحسب دكتور باسل، تبدأ الكثيرات باتباع نظام غذائي جدي، لكن القليل منهن يستطيعن الاستمرار بالفعل وتحقيق النتائج المرجوة من النظام.حتى عندما يعتقدن أنهن يفعلن ذلك بشكل صحيح، ويتناولن الطعام الصحي قد تسير الأمور عكس ما يخططن من دون علمهن. لتراودهن سؤالًا محيرًا"ما الخطأ الذي أفعله، حتى لا يأتي النظام الغذائي بنتائج حقيقية؟". وللحصول على إجابة هذا السؤال، يجب أن تتعرفي على بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثيرات أثناء اتباع حميتهن الغذائية؛ وذلك على النحو التالي:

تخطي الوجبات

أثناء اتباع نظام غذائي والرغبة في فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون المتراكمة قد تشعرين بأنك بحاجة إلى التوقف عن تناول الطعام، وبالتالي ستقومين بتخطي وجباتك. وتقليل عددها وقد يكون هذا أسوأ شيء يمكنك أن ترتكبينه بحق جسمك ونظامك الغذائي.فهل تعلمين أن تخطي الوجبات فعليًا يؤدي إلى تراكم المزيد من الدهون في جسمك لأن الجسم ذكي ويشعر أن الطعام الذي يقدم له لا يكفي لحاجته فيتأهب ويبدأ بالتخزين الأمر الذي ينعكس سلبًا على نظامك الغذائي ويجعل خسارتك للوزن بطيئة بل معدومة.علاوة على ذلك، فإن تخطي الوجبات يبطئ عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك.وبالتالي فإن أفضل شيء يمكّنكِ فعله هو تقسيم وجباتك الثلاثة الرئيسية إلى حوالي 5-6 وجبات خفيفة وصغيرة في اليوم وتناولها على فترات منتظمة.

الإكثارمن العصائر الطبيعية

هل تعتقدين أن عصير الفاكهة هو خيار صحي أثناء اتباعك للأنظمة والحميات الغذائية؟؛ نعم تشعر الكثيرات أن العصائر دوت الخليج من أفضل الخيارات المتاحة، ولذلك فهن يميلن إلى تناولها من دون قيد أو شرط وبكميات كبيرة على مدار اليوم.في الواقع إن معظم عصائر الفاكهة خالية من الألياف الغذائية، كما أنها تزودكِ أساسًا بالسعرات الحرارية، والتي ستقومين بتناولها بسرعة كبيرة. لذا، ننصحك دومًا بتناول الفاكهة كاملة بدلًا من تناول عصيرها الخالي من الألياف والغني بالسعرات الحرارية فقط.

تغيير نمط الحياة بشكل مفاجئ

في معظم الأوقات تخطط المرأة فجأةً لتغيير نمط حياتها بالكامل. فتتبادر إلى أذهانها الفكرة، وتقوم بالتغيير خلال نفس اليوم. على سبيل المثال: "تناولها كميات كبيرة من الأطعمة الجاهزة والسريعة، والشوكولاتة، والحلويات قبل يوم واحد فقط وفجأة خوض رحلة النظام الغذائي الصحي، و الانتقال لتناول السلطات والخضار والفواكه". هذه التغييرات المفاجئة في نمط الحياة قد تجعلكِ تتوقفين في النهاية، وفي غضون أيام قليلة ستميلين لإغراء الأطعمة الشهية وسرعان ما ستنهار كل خططكِ الغذائية.لذا ننصحكِ بالبدء تدريجيًا، وبهدوء عن سابق بحيث تكون التغييرات في نمط حياتك، وعاداتك الغذائية الصحية دائمة.

الحساب الخاطئ للسعرات الحرارية

الحساب الخاطئ للسعرات الحرارية أحد الأخطاء الشائعة لفشل الرجيم

عندما تتبع المرأة نظامًا غذائيًا، فإنها تبدأ بالضرورة بتقليل السعرات الحرارية التي تتناولها؛ ولكن ما دوت الخليج الطريقة التي تتبعّها لتقليل السعرات الحرارية؟. على سبيل المثال تعتقد الكثيرات أنه بدلًا من تناول جزء كامل من طعامهن الدسم المفضل مثل: "كعكة الشوكولاتة"، يجب أن يأكلن نصفًا أو ربعًا لتقليل السعرات الحرارية، وبالتالي تحقق النتائج المرجوة. بالطبع إن تناول كميات أقل من الطعام يضمن لكِ أن تأكلي سعرات حرارية أقل ولكن عندما يكون الهدف فقدان الوزن، لا يمكنك تناول الأطعمة الدهنية الدسمة؛ فالدهون تظل دهون حتى لو أكلت منها كمية أقل، وستتراكم في جسمك، وبالتالي ستذهب جهودك باتباع نظام غذائي سدىً.

اختيار أنواع خاطئة من الأطعمة

إن الفواكه والخضروات الطازجة دوت الخليج أفضل أصدقاء لكِ أثناء اتباع نظام غذائي. لا يمكّنكِ تحقيق النجاح في نظامك الغذائي إذا واصلتِ اختيار النوع الخاطئ من الطعام الذي لا يوفر لك التغذية السليمة الصحية.

عدم النوم جيدًا

يُعدّ النوم لساعات كافية أمرًا ضروريًا لصحة الجسم بشكل عام، وقد وجد أن هناك علاقة ما بين عدم النوم جيدًل وزيادة الوزن؛ فالنوم لمدة أقل من 6 ساعات يوميًا يمكن أن يسبب ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

وحول الأدلة على اعتبار قلة النوم من أسباب فشل الرجيم فقد وجدت دراسة حديثة أن النوم لمدة 5.5 ساعة يوميًا يتسبب بفقدان كمية أقل من الدهون وكمية أعلى من العضل بعد الالتزام بنظام رجيم قليل السعرات الحرارية مقارنةً بأولئك الذين ينامون لمدة 8.5 ساعة يوميًا.

التوتر

يعتبر التوتر من أسباب فشل الرجيم الشائعة، ويعود ذلك لتسبب التوتر بتناول المرأة للكثير من الطعام، ويحدث ذلك نتيجة لارتفاع مستوى هرمون التوتر، وزيادة الرغبة بتناول الطعام. أيضًا، يمكن أن يتسبب التوتر بالخمول لدى المرأة، وعدم رغبتها بممارسة أي نشاط حركي إطلاقًا. وما يدل على أهمية أخذ التوتر بعين الاعتبار عند البحث عن سبب فشل الرجيم أوعند الرغبة بزيادة فعالية أنظمة الرجيم بفقدان الوزن، فقد أكدت دراسة حديثة، أن القيام بالتقنيات التي تعزز من الاسترخاء، مثل: "التنفس العميق"، يساهم في فقدان الوزن بشكل أكبر مقارنةً بالالتزام بالنصائح الغذائية فقط.

ممارسة التمارين الرياضية الشاقة

تُعد ممارسة الرياضة من الأمور الهامة لتخفيف الوزن وعلاج السمنة، لكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عملية فقدان الوزن في حال كانت شديدة ومرهقة؛ إذ أن التمارين الرياضية الشاقة يمكن أن تكون ضارة على الجسم، ويمكن أن تتسبب بعدم مقدرة المرأة على الحركة لعدة أيام بعد ممارستها، أو عدم مقدرتها بعد ممارستها على ممارسة التمارين الرياضية الأخرى بشكل فعال. ويمكن أن تعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة من أسباب فشل الرجيم نظرًا لتسببها بتناول المرأة للكثير من الطعام ظنًا بأنهاتستطيع التخلص من جميع السعرات الحرارية الزائدة من خلال هذه التمارين الرياضية. أيضً، إن التمارين الرياضية الشاقة يمكن أن تتسبب بالتهاب وتضرر في العضلات، مما يتسبب بتجمع السوائل بداخلها وزيادة الوزن بصفة عامة.

أسباب فشل الرجيم الأخرى

قلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف والإكثار من الوجبات الخفيفة أحد أسباب فشل الرجيم

وتابع دكتور باسل، يمكن أن تتضمن أسباب فشل الرجيم ما يلي:

عدم تضمن النظام الغذائي للأطعمة التي تجعل المرأةتشعر بالشبع لمدة أطول، مثل: "الحبوب الكاملة والألياف."

عدم الاهتمام بحجم الوجبة، فبالرغم من أن هناك العديد من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، لكن ذلك لا يعني أن بإمكان المرأة تناول أي كمية منها.

عدم شرب كميات كافية من الماء.

وجود فترات طويلة بين وجبات الطعام المخصصة للمرأة خلال فقدان الوزن.

تناول الكثير من الوجبات الخفيفة بين وجبات الطعام الرئيسية، والتي تتعدى الوجبتين في اليوم

وأخيرًا، تذكري دومًا أن جسمك لا يزال بحاجة إلى جميع العناصر الغذائية الحيوية، لكن كل ما عليكِ فعله هو التخلص من الدهون، وذلك عن طريق عدم تناول المنتجات الخالية من السكر منخفضة السعرات الحرارية المتوفرة في السوق حتى لو كتب عليها بأنها صحية. كذلكاختاري وجباتك الصحية بذكاء وتناولي وجبات صحية طازجة بأقل قدر من الدهون. ولا تنسي عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية وفقدان الوزن، أن فكري دائمًا بإيجابية وابقي متحمسة، ولا تغمضي عينيكِ عن هدفكِ، واستمري بالسعي نحو تحقيقه.