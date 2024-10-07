عشبة مرعبة لكن فوائدها مذهلة وغير متوقعة ستبهرك.. استمتعي بشعر ناعم كالحرير من غير بروتين

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رياض - احمد صلاح - تتميز الأعشاب الطبيعية بالكثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، أو لصحة البشرة والعناية بها، فيقدم غسول القراص والعسل فوائد مذهلة للبشرة حيث يعمل على تحسين مشاكل البشرة والقضاء عليها، حيث يعتبر بديل قوي لمنتجات التجميل باهظة الثمن والتي قد تضر بالبشرة بسبب محتواها من المواد الكيميائية.

غسول القراص والعسل للبشرة

تستخدم نبتة القراص في الطب البديل، وعادة ما يخشى الناس منها بسبب ما تحتويه من أشواك صغيرة تجعلهم يبتعدون عنها لكنها تفيد البشرة بشكل كبير، ولتحضيره، احضر عدد كوبين من الماء الفاتر، كوب واحد من أوراق القراص، ملعقة واحدة من العسل الأبيض الطبيعي.

طريقة تحضير الغسول الطبيعي