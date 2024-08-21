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أحمد جودة - القاهرة - يعقد محمود الخطيب رئيس النادس الأهلي، المشرف على الكرة اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط بالنادي في تشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار.

الخطيب يعقد جلسة هامة مع لجنة التخطيط

وسيقوم الخطيب بمناقشة عدد من المحاور الهامة في اجتماعه مع لجنة التخطيط أبرزها مضاعفة لائحة عقوبات فريق الكرة.

كما سيتم خلال الاجتماع تحديد مدى إمكانية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وسيتم أيضًا خلال الاجتماع التواصل مع محمد الشناوي قائد الفريق الذي يملك عدة عروض سعودية والتأكيد على وجود تمسك باستمراره في الموسم الجديد.

وسيناقش الاجتماع معرفة آراء اللجنة للرد على العروض التي وصلت لضم خالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر في ظل تمسك كولر ببقاء الثنائي حال عدم ضم لاعب بديل وتحديدًا لطاهر محمد طاهر

كما سيتم خلال الاجتماع منح الضوء الأخضر لتجديد عقد حمزة علاء حارس الفريق الأول وتحديد موقفه من إعارته في الموسم الجديد.

وسيتم أيضًا خلال اجتماع الخطيب باللجنة تحديد موعد ظهور القميص الجديد للفريق سواء في السوبر الإفريقي أو بداية الدوري الجديد.