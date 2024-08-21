انت الأن تتابع خبر "الـ5 دول بالذات".. نجم الأهلي يتلقى عرضًا خياليًا وفرمان كولر بشأن 5 لاعبين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير الأنباء إلى أن إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، قد تلقى عروضًا مغرية من أندية عربية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان العرض الأكثر بروزًا هو من نادي عربي يقدر قيمته بـ5.5 مليون دولار، مما يعكس الاهتمام الكبير من الأندية الخليجية بخدمات عاشور. هذا العرض يبرهن على قيمة اللاعب العالية في السوق ويعزز من اهتمام الأندية بالتعاقد مع اللاعبين البارزين في الدوري المصري.

ووضح الإعلامي الرياضي سيف زاهر عن تلقي لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، عرضًا مغريًا من أحد الأندية العربية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأفاد زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون تايم سبورتس” أن العرض المقدم لعاشور يبلغ قيمته 5.5 مليون دولار، وهو مجرد بداية للتفاوض.

كما أشار زاهر إلى أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد أبلغ محمود الخطيب، رئيس النادي، بعدم الموافقة على بيع أي من اللاعبين الرئيسيين في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتشمل القائمة التي قرر كولر الإبقاء عليها كل من إمام عاشور، حسين الشحات، أكرم توفيق، وسام أبو علي، ومروان عطية.

يأتي هذا التوجه في إطار حرص إدارة الأهلي على الحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز فرصه في تحقيق الألقاب المحلية والقارية، ويعكس قرار كولر تمسك النادي بتركيبة الفريق الأساسية التي أثبتت قدرتها على تقديم أداء متميز خلال الموسم الماضي.

وفي الوقت ذاته، يعكس العرض المغري المقدم لعاشور مدى اهتمام الأندية العربية باللاعبين المميزين في الدوري المصري، وهو ما يفتح المجال لمزيد من التحديات بالنسبة للأهلي في الحفاظ على نجومه في ظل الإغراءات المالية الكبيرة.