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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق غدا الخميس، الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، حيث تأتي انطلاقته متزامنة مع تسارع خطى العديد من الأندية لحسم صفقاتها الصيفية ما يبشر بموسم جديد من الإثارة والمتعة.

مواجهات قوية في افتتاحية دوري روشن السعودي

وتقام مباريات الجولة الأولى على مدار 3 أيام بواقع 3 مباريات يوميا، وتفتتح المباريات غدا الخميس حينما يلتقي التعاون مع الفيحاء، والنصر مع الرائد والوحدة مع الرياض.

وعلى ملعبه في بريدة يستضيف التعاون ضيفه الفيحاء في ثاني ظهور لأصحاب الأرض الذين استهلوا موسمهم بمواجهة النصر في قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، والتي خسرها الفريق بثنائية نظيفة.

وفي الرياض، يستقبل النصر على ملعبه "الأول بارك" ضيفه الرائد، في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعويض الخسارة الثقيلة أمام الهلال 1 / 4 في نهائي السوبر السعودي، فيما يأمل الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية يستهل بها موسمه.

ويلتقي الوحدة مع ضيفه الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في ختام مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية.

وتتواصل الجمعة منافسات الجولة حيث يستقبل ضمك ضيفه الخليج، فيما يواجه الأهلي ضيفه العروبة الصاعد حديثا إلى دوري روشن.