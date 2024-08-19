نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يطالب بشركة أجنبية لإدارة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا بد من إحداث تغيير شامل في منظومة المسئولين عن كرة القدم واتحاد الكرة في مصر قبل انطلاق الموسم القادم، خصوصا بعدما حدث من أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.

وقال التابعي عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "كان لا بد من الغاء بطولة كأس مصر، وناشدنا كثيرا من اجل ان يكون الموسم الحالي استثنائي ولكن لم يستمع أحد لما تحدثنا فيه على مدار فترات طويلة".

وأضاف: "كل الدوريات معروف بدايتها ونهايتها، ولكن نحن في مصر لا نعرف المباريات سوى قبلها بفترة قليلة، والكاف نفسه يمنح الأندية مواعيد محددة للبطولات، على الاقل لا بد ان نعرف 70% من مواعيد اللقاءات".

واكمل: "لا بد من التعاقد مع شركة اجنبية لادارة الدوري، وتكوين هيكل اداري مصري قادر على التعلم وإدارة المسابقات المصرية خلال السنوات المقبلة".

وزاد: "من الطبيعي أن ينزعج كل المدربين الاجانب كولر وجوميز ويورشيتش من نظام المسابقات المصرية، لم نرى ذلك يحدث في حياتنا كلاعبين، لا بد من وضع حلول جذرية لهذه الأزمة".

وتابع: "جوميز مُحق في طلب التعاقد مع لاعبين مميزين من خارج مصر في ظل الكواليتي المحلي الذي لم يصبح فيه لاعبين سوبر سوى عناصر معدودة، 90% من لاعبي الدوري المصري شبه بعض، ما عدا لاعبي الأهلي، ولاعبي بيراميدز ليسوا لاعبين بطولة مع احترامي لهم".

وأكد: "الزمالك يحتاج إلى مهاجم قوي، وسيف الجزيري مستواه متذبذب، والأفضل الإبقاء عليه مع تدعيم الهجوم، كما يحتاج الفريق لحارس مرمى جيد، قادر على حماية عرين الأبيض في الموسم الجديد".