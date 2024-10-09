العالم اليوم - زيلينسكي يتحدث عن "اتخاذ إجراء حاسم لإنهاء الحرب"

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يتحدث عن "اتخاذ إجراء حاسم لإنهاء الحرب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الوضع في ساحة المعركة يتيح فرصة لاتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا في موعد أقصاه 2025.

وأضاف زيلينسكي أمام قمة أوكرانيا ودول جنوب شرق أوروبا في دوبروفنيك: "في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لدينا فرصة لتحريك الأمور نحو السلام والاستقرار الدائم".

وتابع: "الوضع في ساحة المعركة يتيح فرصة لاتخاذ هذا الخيار، خيار اتخاذ إجراء حاسم لإنهاء الحرب في موعد لا يتجاوز 2025".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت، الأربعاء، إن من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة.

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن محادثات السلام لن تبدأ إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي، التي أعلنت روسيا ضمها وإذا توقفت عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.