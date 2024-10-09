عشبة سحرية تكشف عن كنز مخفي: استخلصي مادة باهظة الثمن بسهولة من مطبخك

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رياض - احمد صلاح - زيت الأوريجانو يعد من أهم الزيوت الطبيعية التي تستخدم دائماً في روتين العناية بالبشرة لأنه يساهم في ترطيب البشرة ويساعد في محاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد كما يساهم في التخلص من حب الشباب وإعادة المرونة للبشرة لذلك سنوضح فوائد زيت الأوريجانو وكيفية تحضير الخلطات الطبيعية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

تحضير زيت الأوريجانو في المنزل

لتحضير زيت الأوريجانو في المنزل والاستفادة من فوائده نحتاج إلى أوراق الأوريجانو المطحونة والطازجة وزيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت بذور العنب في البداية نقوم بغلي مقدار من الماء ونضع أوراق الأوريجانو في إناء مناسب ثم نضيف الزيت الطبيعي ونغطي الإناء جيداً بعد ذلك نضع الإناء في الماء الساخن ونتركه لمدة 10 دقائق ثم نقوم بفرز العشبة والزيوت الخاصة بها بعد الانتهاء نخرج الزجاجة من الحمام المائي ونضعها بجانب نافذة مشمسة لمدة أسبوعين في النهاية نقوم بتصفية الزيت من الأوراق ونحفظه في مكان مظلم وبارد مع إضافة بضع قطرات من زيت بذور العنب.

فوائد زيت الأوريجانو للبشرة