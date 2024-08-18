انت الأن تتابع خبر من هو بديل " خالد بيبو " في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ؟ .. مش هيخرج بره الاسمين دول !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن رياح التغيير داخل النادي الأهلي قد أن أوانها بشكل كبير وهو أمر معتاد داخل القلعة الحمراء على الرغم من النجاحات المدوية التي حدثت في العام المنصرم إلا أن الفريق الأحمر لا يفكر بتلك الطريقة فهناك بعض المتطلبات التي لا تتعلق بالمكسب أو الخسارة والتي لابد أن تتوفر في الشخص الذي يتولى منصب إداري أو فني في داخل منظومة النادي الأهلي وهو الأمر الذي يتصالح عليه الجميع فقبل أن يتولى أي فرد من أبناء القلعة الحمراء أي منصب يدرك جيدا أنه لابد أن يأتي يوم ويتم توجيه الشكر له والاستعانة بخبرات جديدة من أجل تجديد الدماء

بديل خالد بيبو في الأهلي