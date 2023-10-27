مدرب بترو أتلتيكو يكشف نقاط القوة والضعف لصنداونز قبل لقاء الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ألكسندر سانتوس، المدير الفني لبترو أتليتكو، والمدرب المساعد الأسبق للأهلي وقت تواجد المدير الفني جوزيه بيسيرو، عن صنداونز الفريق المنافس للأهلي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، مؤكدًا أنه فريق قوي والعلاقة بين اللاعبين والمدربين كأنهم نسيج واحد.

قال ألكسندر سانتوس عبر شبكة قنوات "إم بي سي مصر" قائلا: "الأهلي دائما فريق مرشح وله مدير فني جيد ويريد تحقيق شيئا، ولكن عليه التحلي بالحرص لأن صنداونز فريق منظم ويلعب سويا مع مدربه منذ ثلاث أو أربع سنوات، ويلعب كرة جماعية، والعلاقة بين اللاعبين والمدربين رائعة وكأنهم نسيج واحد".

مدرب بترو أتلتيكو يكشف نقاط القوة في صنداونز

وأكد: "نقطة قوة صنداونز الرئيسية هي السيطرة على المباراة من خلال امتلاك الكرة، ويجب على الأهلي يحاول أن يفعل أمرين، وهما الضغط عليهما في كل أجزاء الملعب وألا يسمح لهما باللعب بأريحية، بالإضافة للضغط عليهم".

وتابع: "في حال هجوم صنداونز على الأهلي يجب جعل لاعبي الخصم لا يواجهون مرماه فهناك تفاهم كبير بين لاعبي خط الوسط وطرفي الملعب".

وشدد على قوة حارس صنداونز: "ورغم خسارة الذهاب في أنجولا إلا أن حارس صنداونز كان هو بطل المباراة".

وواصل مدرب أتلتيكو حديثه: "أتمنى أن تكون فرص الأهلي كبيرة في الوصول للنهائي وصنداونز طريقته تعتمد على السيطرة فقط على الكرة ولكن الأهلي يستطيع اللعب بطريقته المعهودة وأن يختار اللحظة المناسبة للهجوم على صنداونز".

وأردف: "يجب على الأهلي أن يسجل هدفا هناك في جنوب إفريقيا، ويجعلهم يلهثون خلفه في النتيجة وألا يسمح لهم بالتسجيل أولا فسوف يفوز، فنحن في لقاء الذهاب أهدرنا الكثير من الفرص وكان هذا سبب الخسارة".

المدرب المساعد الأسبق للأهلي يُبدي رأيه في اللعب الساعة الثالثة عصرا في جنوب إفريقيا

واختتم: "هي حرب نفسية لوضع اللاعبين القادمين من شمال إفريقيا في أجواء مختلفة عن تلك التي اعتادوا عليها خاصة أن درجة الحرارة في جنوب إفريقيا الآن هي 30 مع ارتفاع للرطوبة لكن هذه ليست أول مرة يلعب فيها الأهلي في تلك الأجواء".



ونجح صنداونز في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد في مباراتي ربع النهائي ليحجز مقعدًا في لقاء الذهاب مع الأهلي الأحد المقبل في جنوب إفريقيا ويوم الأربعاء في القاهرة.