سيرجي روبيرتو يعلق على تعادل برشلونة المفاجئ أمام غرناطة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - علق اللاعب سيرجي روبيرتو نجم فريق برشلونة على تعادل فريقه أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد بالدوري الإسباني.

وقال اللاعب سيرجي روبيرتو في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" الهدف الأول كان سريع ومبكر، كنا نعرف بأنهم يضغطوا، حاولنا الصراع حتى النهاية، علينا ان نتحسن حتى مع الفوز".

وأكد:" جئنا من اجل الثلاث نقاط، تأخرنا بهدفين في الشوط الأول حاولنا ان نتحلى بالصبر".

وعن الهدف الملغي أتم:" في الواقع في ارض الملعب لا يمكن اقول إذا كانت تسلل أو لا، سنرى الاعادة، هنالك الفار الذي يتحقق من هذه الحالات، كان علينا التسجيل مبكرًا".