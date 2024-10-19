انت الأن تتابع خبر مخطرش على بال العفريت الازرق... تعالى اعرف ايه اللي بيحصل لتليفونك عند تشغيبل وضع الطيران جرب بنفسك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - 7ع1ات7يعتبر وضع الطيران واحدًا من المزايا التي توجد في كافة الهواتف الذكية الجديدة، ولا يقصر وضع الطيران على استخدامة اثناء ركوب الطائرة فقط بل ان له العديد من الاستخدامات والمنافع الاخرى، حيث انه من خلال وضع الطيران يمكن غلق كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق فصل الانترنت عن الهاتف تمامًا، كما يساعد وضع الطيران في اغلاق كافة طرق التواصل الهاتفي، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن وضع الطيران تابعونا عبر دوت الخليج

مزايا تشغيل وضع الطيران

هناك العديد من الاستخدامات والمزايا الاخرى التي يمكن الاستفادة منها في حال تشغيل وضع الطيران، وقد جاءت تلك المزايا مثل الآتي: