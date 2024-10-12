روسيا.. ابتكار قفل باب يمكن فتحه عن طريق الهاتف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - أعلن المكتب الإعلامي لجامعة موسكو التكنولوجية أن فريقا من خريجي وطلاب الجامعة ابتكروا تقنية "الباب الذكي" الذي يمكن لصاحب البيت فتحه بتقريب هاتفه الذكي من القفل.

ويشير بيان المكتب الإعلامي إلى أن الفريق يتكون من ثمانية أشخاص ويرأسه خريج الجامعة إيفان مينيالوف.

وجاء في بيان المكتب: "يسمح هذا الابتكار بفتح الباب بمجرد تقريب الهاتف الذكي من القفل، دون الاتصال بالإنترنت أو تطبيق بلوتوث، ويتوافق مع منصات Android وiOS".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيس الفريق العلمي عام 2023 تحت اسم NFCKEY ابتكر نموذجا أوليا لقفل عملي وتطبيقات لمنصات Android وiOS التي تدعم تقنية NFC وغيرها، وتثمينا لعمله قدم له صندوق تعزيز الابتكار منحة قدرها 3 ملايين روبل.