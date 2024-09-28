انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy M05 الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض في هذا المقال عن هاتف من شركة سامسونج في الفئة الاقتصادية وهو Samsung Galaxy M05 الذي يأتي بتصميم شيك، وأيضاً يأتي بمواصفات جيدة مقابل سعره المتميز، ومن أهم هذه المميزات هي المعالج الجيد من شركة ميديا تيك Helio G85 ثماني النواة، وأيضاً يأتي ببطارية قوية بقدرة 5000 مللي أمبير، وفيما يلي سوف نتعرف في هذا المقال على مواصفات ومميزات وسعر الهاتف.

مواصفات موبايل Samsung Galaxy M05

مميزات هاتف Samsung Galaxy M05

تصميم الهاتف مميز وشيك ويأتي بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع ال4G.

بطارية ذات سعة كبيرة تعمل لفترة طويلة بشكل جيد.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الFHD بالكاميرا الخلفية.

إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ذاكرة خارجي ويتم تركيبة مكان الشريحة الثانية.

يدعم الهاتف منفذ ال3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

المعالج الذي يأتي في الهاتف يقدم أداء جيد بالنسبة للفئة الاقتصادية التي يأتي بها الجهاز.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء جيد في تصوير الصور والفيديوهات.

يدعم الهاتف مستشعر التسارع والتقارب.

سعر Samsung Galaxy M05

سعر الهاتف في السوق العالمي حوالي 77 دولار للنسخة 64 جيجا بايت + 4 جيجا رام وهي النسخة الوحيدة التي يأتي بها الجهاز.

محتويات علبة Samsung Galaxy M05