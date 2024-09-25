انت الأن تتابع خبر هتدوي نفسك في داهية .. تحذيرات صارمة بشأن استخدام تطبيق واتساب في هذه الحالة.. فيها حبس وغرامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية مفيدة شيحة بتحذير المواطنين من الدخول في خلافات وسب وقذف أي شخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى صدور حكم من قبل المحكمة بتوقيع عقوبة على الشخص الذي يفعل ذلك وتغريمه، وقد حدث ذلك في واقعة لسيدة قامت بسب وقذف زوجها على تطبيق الواتساب مما أدى إلى توقيع غرامة مالية عليها وصلت إلى 50 ألف جنيه مصري وذلك بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا.

عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي

ينص قانون العقوبات المصري على أنه في حالة ارتكاب جريمتي السب والقذف على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فإنه وفقًا لقانون الإنترنت تكون العقوبة الموقعة على هذه الجريمة هي الحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، وفي حالة تكرار الجريمة، قد تصل مدة الحبس إلى 7 سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، لأن قانون الإنترنت يصنف جريمة السب والقذف بأنها عبارة عن مجموعة من الجرائم التي تم وضع شروطًا لكل منها.

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