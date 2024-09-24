انت الأن تتابع خبر «هتندم لو معرفتهاش»... ظهور هذه العلامة على واتساب دليل على أنك مراقب وهناك من يشاهد صورك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات استخداما حول العالم، حيث تجاوز عدد مستخدميه 2 مليار شخص، ومع الشعبية الواسعة لهذا التطبيق، تبذل شركة “ميتا” جهودا كبيرة لحماية المستخدمين من عمليات الاختراق، لكن، رغم ذلك، قد يتعرض بعض المستخدمين للاختراق. في هذا المقال، سنستعرض طريقة بسيطة لمعرفة ما إذا كان حسابك على واتساب مخترقًا.

خطوات التحقق من اختراق حساب واتساب

1. فتح تطبيق واتساب: ابدأ بفتح تطبيق واتساب على هاتفك المحمول.

2. الدخول إلى الخيارات: انقر على الأيقونة الموجودة على شكل ثلاث نقاط في الزاوية العلوية من واجهة التطبيق.

3. الدخول إلى واتساب ويب: من القائمة المنسدلة، اختر “واتساب ويب”.

4. مراجعة الأجهزة المتصلة: ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم ربطها بحساب واتساب الخاص بك، إذا كنت قد قمت بربط أي جهاز، سيكون مرئيًا هنا.

5. الحذف إذا لزم الأمر: إذا رأيت أي جهاز لم تقم بربطه، فيجب عليك حذفه فورا، فقط انقر على الجهاز الذي لا تعرفه واختر “تسجيل الخروج”.

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