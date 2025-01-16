نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش عمل مؤتمر الحج والعمرة تُسخر الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت ورش عمل النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في يومه الرابع جهود منظومة الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن سواء من جهات ووزارات وهيئات حكومية أو القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك عبر جلسات وورش عمل طوال فترة المؤتمر.

وتناولت الورش، أمن الحشود في موسم الحج وتأمين حركة الحجاج والمعتمرين لضمان سلامة الحشود، والابتكارات التقنية التي من شأنها تعزز رحلة ضيوف الرحمن، وطرق تسخير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لتلبية احتياجات الحجاج، ودور شهادة الجودة السعودية "حياك" في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

وتطرقت إلى موضوع الطرق الآمنة لتخزين الوثائق المتعلقة بالحاج والمعتمر، وأهمية توعية الحاج عن الطرق الآمنة لاستخراج بطاقة نسك، ومفهوم الابتكار الاجتماعي ودوره في حل التحديات المجتمعية بطرق مبتكرة ومستدامة، وأهمية إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن من خلال تطبيق "نسك"، وطرق تسخير مفاهيم وأساسيات الابتكار بأنواعه لخدمة ضيف الرحمن، ودور الخدمات الطبية الطارئة في ضمان سلامة الحجاج وتعزيز الاستجابة السريعة ومفهوم "الاستجابة الصفرية" لحالات الطوارئ.

كما استعرضت الخدمات الصحية الوقائية التي تقدمها المملكة لضيف الرحمن في منافذ الدخول (الأرضية والجوية والبحرية)، وأثر جودة الخدمات في رحلة النسك على رضا الحجاج، واستكشاف وتحفيز الأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة الحج من خلال حلول ذكية ومستدامة لتحسين الخدمات اللوجستية والإعاشة والإيواء، ودور الذكاء الاصطناعي في تنظيم المخيمات في المشاعر المقدسة.