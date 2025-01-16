نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس برضوض ويكشف تفاصيل حالته الصحية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إصابة البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس برضوض في ساعده الأيمن، دون حدوث أي كسور، نتيجة سقوطه في محل إقامته "بيت القديسة مارتا" بالفاتيكان.

وأوضح مدير دار الصحافة التابعة لـ "الكرسي الرسولي" أنه "تم تثبيت ذراع البابا كمجرد إجراء احترازي".

وذكّر بروني بأن "بيرغوليو كان قد تعرض لحادث منزلي آخر في بداية ديسمبر الماضي، وظهر خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس وهو يحمل كدمة كبيرة على رقبته".

وكان الفاتيكان قد أعلن في تلك المناسبة أن البابا المسن ضرب ذقنه بالطاولة الموجودة بجانب سريره