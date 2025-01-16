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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية

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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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