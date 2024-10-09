نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إيداع رواتب إضافية لحساب المواطن في أكتوبر 2024: تفاصيل جديدة من الموارد البشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت مؤخرًا أخبار تدعي صدور أمر ملكي عاجل يتعلق بإيداع رواتب إضافية لحساب المواطن لشهر أكتوبر 2024. هذه الشائعات أثارت تساؤلات واسعة بين المستفيدين من البرنامج، الذين قاموا بزيادة عمليات البحث لمعرفة حقيقة هذا الخبر. في ظل هذا الاهتمام، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بتوضيح الموقف رسميًا ونفت صحة هذه المعلومات المتداولة.

وزارة الموارد البشرية أوضحت بشكل قاطع أن الأخبار المتداولة حول إضافة رواتب جديدة لحساب المواطن غير صحيحة. وأكدت الوزارة أن الدعم المالي الإضافي الأخير صدر بأمر ملكي وينتهي في ديسمبر 2024، إلا إذا صدر تمديد رسمي جديد. وفي هذا السياق، حذرت الوزارة المواطنين من الاعتماد على الأخبار المتداولة في مواقع غير رسمية، داعيةً الجميع إلى متابعة المستجدات فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للحكومة.

على الرغم من انتشار هذه الشائعات، لا تزال مواعيد صرف رواتب حساب المواطن ثابتة، حيث يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. بالنسبة لشهر أكتوبر 2024، من المتوقع أن تتم عملية الصرف في يوم الخميس 10 أكتوبر، كما هو معتاد، دون أي تغييرات تذكر في المبالغ المستحقة.

للاستفادة من برنامج حساب المواطن، هناك شروط محددة وضعتها الحكومة السعودية. من بين هذه الشروط أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا، وأن لا يقل عمره عن 18 عامًا، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد الأقصى المسموح به. كما يجب تقديم جميع الأوراق اللازمة لإثبات الحالة الاجتماعية لضمان التحقق من أهلية المستفيدين.