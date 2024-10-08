انت الأن تتابع خبر تغييرات إضافية في الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الثلاثاء ٨ أكتوبر٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت تعاملات اليوم في سوق صرف العملات استقرارا نسبيا في سعر الجنيه السوداني أمام العملات مع زيادة ملحوظة في سعر الجنيه القطري وتراجع في قيمة الجنيه المصري والريال العماني،ولكن تظل العملات العربية والأجنبية عند مستويات تاريخية من الزيادة بسبب النزاع العسكري القائم في السودان إلى الآن

الوضع الحالي الإقتصادي

ما يحدث من أوضاع داخل البلاد هذه الفترة يؤثر بشكل كبير على الحالة الإقتصادية في البلاد وتسبب ذلك في حدوث الكثير من المشكلات والأزمات التي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع في السودان،وخلقت حالة من الفوضى بين المواطنين مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣٠٧٦.٩٢ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٨٤.٢١ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٤.٦٨ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٩.٢٣ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٧٩.٤٨ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٧.٨٥ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار

هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة

وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية