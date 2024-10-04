انت الأن تتابع خبر موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 2024: وزارة الموارد البشرية تكشف التفاصيل الشهرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات المحتاجة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2024.

يعتبر هذا البرنامج جزءا حيويا

من الدعم التنموي الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن تفاصيل دقيقة حول مواعيد الصرف والرواتب المستحقة. في هذا المقال، سنستعرض موعد الصرف وآلية الاستعلام عن الدعم، بالإضافة إلى تفاصيل الرواتب الجديدة.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2024. يعتبر هذا البرنامج جزءا من جهود الحكومة لتقديم الدعم التنموي للأسر المحتاجة، مما دفع العديد من المواطنين للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمواعيد الصرف.

موعد صرف الرواتب

أصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قرارا رسميا بأن يتم صرف الرواتب والمعاشات في المملكة في يوم محدد، وهو الأول من كل شهر ميلادي. وبناءً على ذلك، سيتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2024 يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، والذي يوافق هجريا 28 ربيع الأول 1446. جاء هذا القرار تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1446

تتم مراجعة حسابات المستفيدين بشكل دوري كل شهر للتحقق من استحقاقهم للدعم. في حال حدوث أي تغييرات في حالة المستفيد، يتم وقف الدعم فورًا. وللاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الظاهر ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار "الخدمات الإلكترونية".

النقر على الأيقونة التي تحمل رمز العين.

الانتظار لبضع ثوانٍ حتى تظهر تفاصيل بيانات أهلية الفرد لشهر الاستحقاق.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور؟

في إطار الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة لمساعدة المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة، تم زيادة رواتب الضمان الاجتماعي. وهنا تفاصيل سلم الرواتب:

راتب الضمان الاجتماعي للفرد: 1320 ريال سعودي.

الدعم الشهري المستحق لشخصين: 1980 ريال سعودي.

الدعم الشهري لثلاثة أفراد: 2640 ريال سعودي.

الدعم الشهري لأربعة أفراد: 3300 ريال سعودي.

راتب خمسة أفراد: 3960 ريال سعودي.

راتب ستة أفراد: 4620 ريال سعودي.

دعم سبعة أفراد: 5000 ريال سعودي.

راتب ثمانية أفراد: 5000 ريال سعودي.