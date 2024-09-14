انت الأن تتابع خبر تفاصيل مبادرة استبدال المكيفات الشباك القديمة 2024 المركز السعودي لكفاءة الطافة شروط ومتاجر المشاركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دشن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مبادرة استبدال المكيفات الشباك في عدة مناطق سعودية، وذلك في مرحلة جديدة ، استكمالاً لمرحلة أولية شملت 7 مناطق في أواخر العام الماضي، حيث حددت مبادرة استبدال المكيفات في السعودية أماكن التجار المشاركين في المبادرة، وشروط استبدال التكييفات القديمة، يأتي ذلك ضمن سعي الحكومة لتوفير الطاقة وبعد استفادة أكثر من 125 ألف مواطن في مبادرة سابقة من هذا النوع، وسنقدم لكم الآن كيفية وشروط استبدال المكيفات الشباك القديمة والمتاجر المشاركة.

استبدال التكييفات القديمة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

شهدت المتاجر المشاركة في مبادرة استبدال المكييفات 2024 إقبالاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد المبلغ التحفيزي الكبير الذي حدده المركز السعودي، والذي يصل إلى 1000 ريال سعودي خصم فوري عند شراء تكييف جديد من المتاجر المحددة والمشاركة بالمبادرة، وذلك بهدف تقليل إهدار الطاقة التي تستهلكها المكيفات الشباك في المنازل السعودية، واستكمالاً لمرحلة قد بدأها المركز في نهاية 2023 في سبع مدن سعودية.

شروط مبادرة استبدال المكييفات الشباك

وحدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من مبادرة استبدال التكييفات القديمة وهي:

التوجه إلى أحد المعارض أنو المتاجر المشاركة في المبادرة والتي يمكنكم التعرف عليها من هنا.

إشهار الهوية الوطنية للشخص المتقدم.

يمكن طلب شراء التكييف الجديد إلكترونياً من المتاجر المشاركة في حال وفرت ذلك.

أن يكون المكيفات التي ترغب في استبدالها هي قجيمة وغير موفرة للطاقة.

أن تكون ضمن المناطق التي حددتها المرحلة الجديدة من المبادرة.

متاجر استبدال المكييفات الشباك 2024 السعودية

وأعلن المركز عبر الصفحة المخصصة لمبادرة استبدال التكييفات القديمة الشباك عن المتاجر المشاركة، وعددهم 50 تاجر تجزئة، إضافة إلى 350 معرض و 4 مصانع وطنية سعودية، وستكون قيمة الخصم 1000 ريال سعودي والتوصيل والتركيب مجاناً.