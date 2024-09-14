انت الأن تتابع خبر "استعلم هسه" شروط التسجيل وظائف وزارة الخارجية 1446 السعودية.. وأهم المؤهلات للعملية المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في بيان سابق لها، صرحت وزارة الخارجيه السعوديه عن توفيرها عدد من وظائف وزارة الخارجية 1446 السعودية، ولكن لبعض التخصصات ومنها “القانون، العلوم الساسية، علوم الحاسب الآلي، إدارة الأعمال، الترجمة، دراسات الإجتماعية، دراسات التنمية”، ولذلك قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط الصارمة موضحة المؤهلات العلمية التي تحتاجها، حيث تحرص في الحصول على نخبه من الموظفين الأكفاء الجديرين بالعمل بتلك الوظائف الشاغرة، وهذا ما سنوضحه لكم خلال سطورنا القادمة في موقعنا دوت الخليج

وظائف وزارة الخارجية 1446 السعودية

ضعت وزارة الخارجيه مجموعة من الشروط للقبول في وظائف وزارة الخارجية 1446 السعودية، وهذه الشروط ليست لتعجيز المتقدمين ولكنها ترغب في تقديم الوظيفه لمستحقيها الفعليين، إليكم أهم الشروط المطلوبة موضحة خلال النقاط التالية:

الجنسية: أن يكون سعودي المنشأ من أب وأم سعوديين.

الإقامة: مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

السيرة: أن يكون حسن السير والسلوك، وخلو سجله القضائي من أحكام قضائية مخله بالشرف والأمانه العامة.

الدرجة العلمية: التقدير العام للمتقدم يجب أن يكون جيد جدًا كحد أدني، ودرجة بكالوريوس كحد أدني.

الشهادة الدراسية: أن يكون حصل عليها من جامعات معتمده في المملكة، ولكن يوجد استثناء لكل من حصل على الشهادة الجامعية بالخارج، وهي أن يقوم المتقد بتقديم “شهادة معادلة رسمية من جامعات معتمدة بالسعودية”.

الخبرة العملية: أن لا تقل عن 3 سنوات في المجال التخصصي المطلوب.

المؤهلات العلمية المطلوبة

يحرص المواطنين السعوديين الراغبين في الإلتحاق بوظائف وزارة الخارجية التعرف علي نوعية المؤهلات العلمية المطلوبة، وذلك للتعرف على هل هي متوافقه معهم أم لا؟، لعدم المبادرة بالتقديم ورفض أوراقهم في النهاية، والشعور بالإحباط وخيبة الأمل، ولذلك ركزنا على إعلامكم بتفاصيل المؤهلات، وشملت الآتي: