نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3.4 مليار لمستفيدي حساب المواطن.. دفعة سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أودع برنامج حساب المواطن، أمس، 3.4 مليار ريال مخصص دعم سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري: إن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.