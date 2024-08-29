نائب أمير جازان يتفقد عددًا من المواقع المتضررة نتيجة الأمطار

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز عددًا من المواقع المتضررة بمحافظات القطاع الجنوبي جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أخيرًا.

وشملت الجولة مركز المضايا، وقرية الصوارمة، التابعتين لمحافظة أحد المسارحة، ومركز السهي، وقرية العروج التابعين لمحافظة صامطة، وبعض المواقع بمحافظة الطوال.

ووقف خلال الجولة على الجهود المبذولة لخدمة الأهالي والمقيمين وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم جميع الخدمات ومعالجة الأضرار في أسرع وقت ممكن وبما يضمن سلامة وراحة المواطن والمقيم، وبمتابعة متواصلة من أمير المنطقة.

ووجه نائب أمير جازان بضرورة معالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول من جميع الجهات المعنية ومضاعفة الجهود وتضافرها من قبل الجميع، ومتابعة الحالة المطرية والتقلبات الجوية، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لمواجهة مخاطر الأمطار وما يصاحبها من جريان السيول وتجمعات للمياه في القرى والأحياء السكنية بالمنطقة حفظًا للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عيسى البناوي، وعدد من مديري الجهات ذات العلاقة.