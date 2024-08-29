جرير تقدم خصم يصل لـ 42% على لابتوبات هواوي

أحمد جودة - القاهرة - العودة للمدارس 2024 2025

بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، أعلن متجر جرير في المملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على منصة (X) عن عرض مميز على أجهزة لاب توب هوواري. يتضمن العرض خصمًا يصل إلى 42% على جهاز "هواوي ميت بوك دي 14 2023"، حيث أصبح سعر الجهاز 1،738.26 ريال سعودي بدلًا من 2،042.6 ريال سعودي، ما يعني تخفيضًا قدره 1500 ريال. العرض ساري حتى يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر المقبل.

تفاصيل عرض جرير السعودية

النوع السعر الأصلي (ريال سعودي) السعر بعد الخصم (ريال سعودي) نسبة الخصم Huawei MateBook D14 2023 2،042.6 1،738.26 42%

مميزات لابتوب Huawei MateBook D14

يأتي لابتوب Huawei MateBook D14 بعدد من المميزات التي تجعله خيارًا ممتازًا للطلاب، وتتمثل في:

الميزة الوصف المعالج Intel Core i5-10210U لتقديم أداء قوي البطارية سعة 56 وات تصمد لفترة طويلة الشحن السريع شحن 46% من البطارية خلال 30 دقيقة بفضل شاحن USB-C بقوة 65 وات قارئ بصمات الأصابع مدمج مع مفتاح الطاقة الصوت مكبران صوت بقدرة 2 وات لكل منهما الكاميرا كاميرا عالية الجودة مدمجة في لوحة المفاتيح تظهر وتختفي عند الحاجة التصميم سمك 15.9 ملم ووزن 1.38 كجم الشاشة شاشة 14 بوصة FHD بدقة 1920×1080 مع حواف رفيعة 4.8 ملم

عيوب لابتوب Huawei MateBook D14

رغم المميزات العديدة، فإن الجهاز يحتوي على بعض العيوب مثل:

العيب الوصف عدم وجود قارئ بطاقات SD الجهاز لا يحتوي على قارئ بطاقات SD عدم وجود محرك DVD الجهاز لا يحتوي على محرك DVD

هذا العرض يوفر فرصة ممتازة للحصول على جهاز لابتوب بمواصفات قوية بسعر مخفض، وهو مثالي لموسم العودة إلى المدارس.