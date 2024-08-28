نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يكشف فعاليات 14 منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تفاصيل «موسم الرياض 2024» الذي ستنطلق فعالياته في الـ12 من شهر أكتوبر القادم، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في منطقة «فيا رياض» إحدى مناطق الموسم، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأعلن آل الشيخ عن 14 منطقة ترفيهية سيشهدها الموسم هذا العام، إذ سيقام الموسم على مساحة أكثر من 7.2 مليون متر مربع، تم فيها إبرام 4200 عقد مع 2100 شركة، 95% منها محلية، إلى جانب إقامة 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة، منوهًا في المؤتمر الصحفي بالشريك الإستراتيجي للموسم شركة صلة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والشريك الإبداعي لموسم الرياض والهيئة العامة للترفيه (BIG TIME)، والشريك الإعلامي شركة الوسائل السعودية (SMC).

وحول التوسع في أغلب مناطق الموسم، أوضح المستشار تركي آل الشيخ أن منطقة «المملكة أرينا» ستشهد توسعة بنسبة أكثر من 40%، إذ ستحتضن أكثر من 27 ألف متفرج على موعد مع 4 بطولات عالمية، منها حفل الافتتاح الذي سيشهد تحديد بطل العالم لوزن الخفيف الثقيل في الملاكمة، عندما يتواجه الروسيان أرتور بيتربيف وديميتري بيفول في نزال «IV CROWN SHOWDOWN» الحاسم، مع فقرة غنائية لأحد النجوم العالميين، ستكون مفاجأة الحدث، وبطولة كأس السوبر الأفريقي 2024، والنزال الثأري الذي ينتظره العالم بين بطلي الملاكمة تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك. وفي «THE VENEU» إحدى المناطق الجديدة التي تنضم إلى موسم الرياض، بيّن آل الشيخ أن المنطقة التي بنيت في 50 يومًا تستوعب 8 آلاف شخص على مساحة نحو 10 آلاف متر مربع ستستضيف 7 فعاليات ستبدأ ببطولة التنس التي يترقبها العالم «سيكس كينج سلام» وستجمع أشهر وأهم 6 لاعبين في كرة المضرب في الترتيب العالمي، إضافة إلى حدث الموضة الكبير «1000 موسم وموسم» الذي يقام بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب، و«الليلة اللاتينية»، إضافة إلى حفل توزيع جوائز «JOY AWARDS» في نسخته الخامسة الذي سيتوج أبرز صناع الترفيه في العالم العربي بحضور عدد من نجوم العالم مطلع العام القادم، وفي فعالية تشهدها المملكة لأول مرة سيكون التحدي كبيرًا في «POWER SLAP»، ولتكريم أكبر شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجال الإبداعي يستضيف «THE VENEU» حفل توزيع جوائز «Effie Awards» جوائز التسويق الأكثر تأثيرًا، والفعالية السابعة التي تعود للمرة الثانية إلى الموسم ولكن بمنافسة أشرس، ستكون بطولة القتال النهائي UFC، كما سيكون عرض المصارعة WWE CROWN JEWEL & RAW الذي سيقام على مدى يومين متتاليين واحدًا من العروض العالمية التي ينظمها موسم الرياض هذا العام كعادته السنوية، ولكن هذه المرة بقائمة مصارعين أقوى ضمن أقوى موسم ترفيهي شامل ومتنوع في العالم. وأعلن المستشار عن استمرار التوسع في مناطق ومساحات منطقة «بوليفارد وورلد»، التي تحظى بإقبال كبير من الجمهور، حيث ستزداد مساحة المنطقة، مع زيادة عدد المناطق إلى 5 مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية،