نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جازان: 11 ألف طالب بالداير ينتظمون عبر منصة مدرستي بعد تعليق الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة موزعين على 8 مراكز إدارية في محافظة الداير بمنطقة جازان في منصة مدرستي من منازلهم صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان إدارة التعليم بجازان، وإدارة تعليم صبيا تعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد في جميع مدارس منطقة جازان نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة التي تشهدها المنطقة.

وجاء التعليق في الداير نتيجة الانهيارات الكبيرة التي حدثت في عدد من الطرق وجريان السيول في الأودية، مما دعا الجهات المعنية للرفع بضرورة تعليق الدراسة الحضورية حتى تتمكن الجهات الخدمية من فتح الطرقات وانتشال الصخور التي تساقطت وتمهيد طريق المدارس لعودة الدراسة في أجواء آمنة.

وعاش طلاب الداير يومًا دراسيًا حافلًا من منازلهم في ظل تواصل نجاحات التعليم عن بُعد وتوفر الشبكة بمتابعة مستمرة من محافظ الداير نايف بن لبدة، ومدير مكتب التعليم بالداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، حيث انطلقت الحصص من الصباح وحتى الظهر في أجواء ماطرة وضباب كثيف يغطي الجبال منذ ليل البارحة وحتى ساعات الصباح وحضور المعلمين والمعلمات من منازلهم وتفاعلهم مع الطلاب في أجواء مميزة وطبيعة خلابة تعيشها المحافظة.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب تعليم الداير تعليق الدراسة غدًا الخميس في ظل ما ورد من الأرصاد وحرصا على سلامة الطلاب والهيئتين التعليمية والإدارية واستمرارها عن بُعد.