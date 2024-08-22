نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يوم إجازة اليوم الوطني السعودي 1446 للقطاع الخاص والعام؟ وزارة الموارد البشرية توضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حول مدة إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الخاص والعام، وقد أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا التساؤل، مؤكدةً أن اليوم الوطني السعودي يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العمال والموظفين في المملكة، احتفاءً بهذه الذكرى الوطنية العظيمة التي تخلد ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

إجازة اليوم الوطني السعودي 1446 للقطاع الخاص والعام

وتحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام ميلادي، وهو اليوم الذي يصادف هذا العام الاحتفال رقم 93، وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يحصل جميع الموظفين في إجازة اليوم الوطني السعودي 1446 للقطاع الخاص والعام على إجازة رسمية مدفوعة الأجر طبقًا لنظام العمل السعودي.

كما تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي 1446 للقطاع الخاص والعام الرسمية لليوم الوطني السعودي من نهاية دوام يوم 22 سبتمبر وتستمر حتى نهاية يوم 23 سبتمبر، هذا يعني أن مدة الإجازة هي يومين، يتمكن خلالها الموظفون من الاستمتاع بالاحتفالات والمشاركة في الأنشطة الوطنية.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1446

وتشهد المملكة العربية السعودية العديد من مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، ويشارك المواطنون والمقيمون على حد سواء في نشر الفرح والفخر بتاريخ المملكة؛ ومن أبرز مظاهر الاحتفال:

ارتداء العباءة السعودية والزي الرسمي في الشوارع والمناسبات.

في الشوارع والمناسبات. تبادل ونشر عبارات الفخر والانتماء للمملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

للمملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رسم العلم السعودي على السيارات ووجوه الأطفال ورفعه فوق المولات وناطحات السحاب.

على السيارات ووجوه الأطفال ورفعه فوق المولات وناطحات السحاب. العروض الجوية والعسكرية في مختلف المناطق.

في مختلف المناطق. تزيين الشوارع بالأعلام والإضاءات الوطنية، خاصة في الشوارع الرئيسية.

بالأعلام والإضاءات الوطنية، خاصة في الشوارع الرئيسية. التجمعات العائلية للاحتفال والمشاركة في الفعاليات.

للاحتفال والمشاركة في الفعاليات. تشغيل الأناشيد الوطنية في المولات والمحلات التجارية والكافيهات.

في المولات والمحلات التجارية والكافيهات. إطلاق الألعاب النارية في السماء احتفالًا باليوم الوطني.

في السماء احتفالًا باليوم الوطني. إقامة الندوات والاجتماعات التي تسلط الضوء على تاريخ المملكة وإنجازاتها.

ويعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات الوطنية في المملكة، ويتم الاحتفال به في 23 سبتمبر من كل عام، وتُمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة يومين، بدءًا من نهاية يوم 22 سبتمبر وحتى نهاية يوم 23 سبتمبر، وتزين المملكة العربية السعودية شوارعها وتحتفل بالإنجازات الوطنية من خلال العروض الجوية، والاحتفالات العائلية، وتبادل عبارات الفخر والاعتزاز.