عقوبة صارمة تشعل الغضب: رد فعل جماهير النصر الأول تجاه النادي ! غير متوقع

انت الأن تتابع خبرعقوبة صارمة تشعل الغضب: رد فعل جماهير النصر الأول تجاه النادي ! غير متوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها نادي النصر السعودي، قررت جماهيره اتخاذ خطوة غير متوقعة عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الأول أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي بعد تقدم النصر بهدف مبكر، قلب الهلال الطاولة بفوز ساحق 4-1، مما زاد من استياء الجماهير التي بدأت تعبر عن غضبها بطرق مؤثرة.

قررت جماهير نادي النصر السعودي فرض "عقوبة" على ناديها بعد خسارته الثقيلة في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال. في مباراة أقيمت يوم السبت الماضي على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، كان النصر قد تقدم في البداية بهدف نظيف، لكن الهلال تمكن من تحقيق عودة مثيرة، وأنهى المباراة بفوز قوامه أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

هذا الأداء المخيب جاء بعد سلسلة من النتائج غير المرضية للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مما دفع الجماهير إلى التعبير عن استيائهم من أداء الفريق. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رد فعل جماهيري قوي على النتائج السيئة والبداية غير المشجعة للفريق في الموسم الحالي.

ووفقا للمصادر الإعلامية النصراوية المقربة، فإن جماهير النصر أظهرت عزوفا ملحوظا عن شراء تذاكر مباراة الفريق القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستجمعه بفريق الرائد. المباراة ستُقام بعد 48 ساعة من الآن على ملعب "الأول بارك" في الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

تأتي هذه الأنباء في وقت حساس، حيث يسعى النصر إلى إعادة بناء الثقة في صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. يبدو أن مشجعي النادي اختاروا التعبير عن احتجاجهم من خلال عدم حضور المباريات، وهو ما يُعد بمثابة "عقوبة" رمزية تضغط على إدارة النادي لتحسين الأداء والتأكيد على قدرتها على تقديم نتائج إيجابية في المستقبل القريب.