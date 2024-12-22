انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان 7 علامات صادمة قد تكشف إصابتك بالسرطان اكتشفها مبكرا واحمي حياتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السرطان من الامراض الخطيرة التي تؤثر على حياة الملايين حول العالم ومع ذلك فان الاكتشاف المبكر له يلعب دورا مهما في زيادة فرص العلاج والشفاء لهذا السبب يجب الانتباه الى العلامات المبكرة التي قد تشير الى الاصابة بهذا المرض والتي قد تبدو بسيطة او غير مقلقة في البداية ولكن تجاهلها قد يؤدي الى تطور الحالة بشكل يصعب السيطرة عليه.

علامات صادمة قد تكشف اصابتك بالسرطان اكتشفها مبكرا واحمي حياتك

يعد فقدان الوزن المفاجئ او غير المبرر من العلامات التي قد تشير الى وجود مرض السرطان حيث قد يفقد الشخص كميات كبيرة من وزنه دون اتباع حمية غذائية او ممارسة الرياضة وقد يكون هذا التغيير ناتجا عن تأثير الخلايا السرطانية على عملية الايض في الجسم مما يؤدي الى فقدان الشهية وحرق السعرات الحرارية بشكل اسرع لذلك اذا لاحظت تغييرات كبيرة في وزنك دون سبب واضح فمن الضروري مراجعة الطبيب فورا.

الشعور المستمر بالتعب والارهاق

التعب المزمن الذي لا يزول حتى مع الراحة قد يكون علامة على الاصابة بالسرطان حيث تستهلك الخلايا السرطانية طاقة الجسم وتؤثر على مستويات الدم وتسبب فقر الدم هذا العرض شائع بشكل خاص في سرطان الدم وسرطان القولون لذلك اذا شعرت بالتعب المستمر دون سبب واضح يجب التوجه للطبيب لاجراء الفحوصات اللازمة.

ظهور كتل او تورم في الجسم