انت الأن تتابع خبر "هتبقي ايقونه في الجمال!” .. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة السحريه اليكم طريقة الاستخدام الصحيحه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفازلين يعتبر من المنتجات الأساسية في روتين العناية بالبشرة بفضل خصائصه المرطبة، وعندما يتم دمجه مع القرنفل، المعروف بقدرته على التفتيح وتنقية البشرة، يتحول هذا المزيج إلى علاج طبيعي مذهل يمنح البشرة النضارة والتوهج، وفي هذا المقال، نستعرض فوائد استخدام الفازلين مع القرنفل، إلى جانب وصفات بسيطة وفعالة لتحضير كريمات طبيعية تساعدكي في العناية ببشرتك.

فوائد مزيج الفازلين والقرنفل للبشرة

ترطيب عميق: يعمل الفازلين على ترطيب البشرة بفعالية ومنع جفافها

تفتيح طبيعي: القرنفل يساعد في توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة.

تنقية المسام: المزيج يساعد في تنظيف المسام وتقليل ظهور الرؤوس السوداء والبثور.

مكافحة التجاعيد: يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة تقلل من علامات الشيخوخة وتمنح البشرة مظهرًا شابًا.

إزالة التصبغات: يساهم في التخلص من آثار التصبغات بطريقة آمنة وطبيعية.

مكونات وصفة كريم الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

القليل من حليب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سخني الفازلين لبضع ثواني حتى يصبح لينًا.

أضيفي القرنفل المطحون وامزجيهما جيدًا.

أضيفي المكونات الأخرى تدريجيًا مع التحريك حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

طبقي الكريم على البشرة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج مذهلة.

مكونات وصفة الفازلين والقرنفل مع شمع العسل

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الطحين.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بإذابة الفازلين وشمع العسل في وعاء على نار هادئة.

أضيفي القرنفل المطحون والزبادي مع التحريك المستمر.

أضيفي الطحين وعصير الليمون تدريجيًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

استخدمي الكريم مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة مشرقة وناعمة

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