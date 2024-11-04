انت الأن تتابع خبر أسرار الهنود.. رشيها علي شعرك 7 أيام والكل هيسالك عن طول وكثافة شعرك تطويل وترطيب ولمعان رهيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم جميع السيدات والفتيات بشعر طويل وكثيف وذلك بعد تعرض جميع السيدات والفتيات شعرهن إلى التساقط وظهور الفراغات وذلك بسبب تعرض الشعر لكثير من العوامل المضرة مثل غسل الشعر بشكل يومي، استخدام الشامبو الغير صحي، استخدام الصبغات الغير صحية التي تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه وهيشانة، استخدام المياه المليئة بالكلور، عوامل البيئة المحيطة بينا من أتربة وشمس والبرد الشديد لذلك نجد أن تلك العوامل تؤدي إلى تساقط الشعر وظهور الكثير من الفراغات لذلك قامت الكثير من النساء بالبحث عن الطرق التي تساعد على تطويل وتكثيف الشعر ليتم إيجاد وصفة فعالة عن طريق رشها على الشعر لمدة أسبوع واحد تغير من الشعر تماما وتساعد على تطويله وتكثيفه وانبات الفراغات لذلك سوف نوضح طريقة استخدام الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة إنبات الفراغات للشعر

نجد أن تلك الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي عن طريقها يتم إنبات الفراغات الموجودة في الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل.

روز ماري.

ورق غار.

كوب ماء.

طريقة تحضير وصفة إنبات الفراغات

نجد أن تلك الوصفة مهمة جدا للشعر ولها مفعول جبار على الشعر حيث عن طريقها يتم تحسين صحة الشعر وتساعد على تطويل الشعر، تقوي جذور الشعر وتخلصنا من القشرة وتقوم بتنشيط الدورة الدموية الموجودة في الشعر

وعندما نحضرها نجدها تحتاج إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..