"سرّ تفتيح اليدين والأصابع للعروس بوصفة طبيعية وبدون تكاليف.. جربيها واحصلي على نعومة وإشراقة مذهلة!"

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رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موعد الزفاف تبحث العروس عن أفضل الطرق للعناية بجمال يديها والحصول على مظهر ناعم ولون موحد حيث إن جمال اليدين والأصابع يضيف لمسة خاصة إلى الإطلالة العامة ولأن الحلول الطبيعية تعتبر الأفضل نقدم لك اليوم قناع النشا الفعّال الذي يساعد في تفتيح اليدين والأصابع دون الحاجة إلى تكلفة كبيرة أو منتجات تجميلية مكلفة.

فوائد النشا في تفتيح البشرة

يعد النشا أحد المكونات الطبيعية الشهيرة التي تساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة فهو يحتوي على خصائص مبيضة ومغذية تعمل على إزالة التصبغات والبقع الداكنة كما أن النشا يساعد في امتصاص الزيوت الزائدة وتخفيف التهيج مما يجعله مثاليا لتنعيم وتفتيح بشرة اليدين والأصابع بسرعة وبأمان تام.

طريقة تحضير قناع النشا

لتحضير هذا القناع ستحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وهي ملعقة كبيرة من النشا وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من ماء الورد قومي بخلط النشا مع عصير الليمون جيدا ثم أضيفي ماء الورد تدريجيا حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم يمكن توزيعه على اليدين والأصابع بسهولة.

طريقة استخدام قناع النشا

قومي بتنظيف يديك جيدا ثم جففيهما قبل وضع القناع ضعي كمية كافية من الخليط على الأصابع واليدين مع التدليك بلطف بحركات دائرية لضمان امتصاص المكونات اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تماما ثم اغسلي يديك بالماء الفاتر ولاحظي الفرق فورا كرري استخدام القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد إضافية لقناع النشا والليمون

إضافة إلى تفتيح البشرة يساعد قناع النشا والليمون في تقشير خلايا الجلد الميتة وتجديدها حيث يعمل الليمون كمقشر طبيعي بفضل احتوائه على حمض السيتريك الذي يزيل الخلايا الداكنة المتراكمة ويترك البشرة مشرقة وناعمة كما أن ماء الورد يهدئ البشرة ويرطبها بعمق مما يجعل القناع مناسبا حتى للبشرة الحساسة.

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