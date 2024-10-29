انت الأن تتابع خبر تخلص من غازات البطن في ثواني.. وصفة سحرية موجودة في كل بيت تقضي على الانتفاخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الانتفاخ هو حالة شائعة تحدث نتيجة عادات غذائية غير سليمة أو مشاكل صحية، حيث يشعر الشخص بتراكم الغازات في المعدة والأمعاء، مما يؤدي غالبًا إلى شعور بعدم الراحة وانتفاخ البطن، وقد تكون أسباب هذا الشعور مرتبطة بمشاكل في الجهاز الهضمي أو بأسلوب حياة غير صحي، ومن الأعراض المصاحبة للانتفاخ: التجشؤ، وامتلاء البطن، والشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كمية بسيطة من الطعام.

أسباب الانتفاخ الشائعة

وفقًا لما ورد على موقع “تايمز أوف إنديا”، هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى الانتفاخ، منها:

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الثقيلة أو المشروبات الغازية قد يزيد من تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.

يمكن أن تسهم قلة الحركة والتهابات المعدة أو الأمعاء وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة، الإمساك، أو متلازمة القولون العصبي (IBS) في حدوث الانتفاخ.

هناك بعض الأسباب الأخرى مثل ابتلاع الهواء أثناء الأكل، وسوء امتصاص الكربوهيدرات، والنمو الزائد للبكتيريا في الأمعاء.

قلة شرب الماء، نقص النشاط البدني، قلة النوم، والتناول المفرط للأطعمة المعالجة أو المالحة.

5 علاجات طبيعية تقضي على الانتفاخ

هناك العديد من العلاجات الطبيعية للقضاء على الانتفاخ والغازات من بينها: