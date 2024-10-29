انت الأن تتابع خبر الصومال يطرد دبلوماسيا إثيوبيا ويصفه بغير المرغوب فيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمهلت وزارة الخارجية الصومالية دبلوماسياً إثيوبياً 72 ساعة لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أنه "غير مرغوب فيه" بسبب قيامه بأنشطة "لا تتناسب مع دوره الدبلوماسي".



في بيان رسمي، أكدت الوزارة أنها اتخذت هذه الإجراءات لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على المعايير الدبلوماسية الدولية، مشددة على التزام الصومال بحماية سيادته وبمبادئ القانون الدولي.



الدبلوماسي المعني، علي محمد عدن، الذي يشغل منصب المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، اتهم بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وخاصة المادتين 41 و42 اللتين تلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.



وأكد البيان أن الوزارة تعلن الدبلوماسي الإثيوبي شخصاً غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة الصومال خلال 72 ساعة من تلقيه الإشعار .