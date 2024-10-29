دليلكِ الشامل للوصول إلى الوزن المثالي بشكل صحي وفعّال

إذا كنتِ ترغبين باتباع نظام غذائي والبدء من جديد لإنقاص وزنكِ؛ فعليكَ الانتباه إلى القواعد المسؤولة عن تطبيق رجيم ناجح، والتقيد به، للحصول على نتائج رائعة والتمتع بجسم رشيق ومتناسق.

وبرغم أن الكثيرات تسعىإلى فقدان الوزن، والتخلص من الكيلوات الزائدة، واتباع نظام غذائي وعمل جميع الوسائل لتحقيق الهدف المنشود، إلا أن البعض منهن لا يحصلن على النتائج المرغوبة مهما كانت مقاوتهن لمغّريات الأطعمة اللذيذة، أو يُمارسن التمارين الرياضية.

لذا، سنُسلط الضوء عبر موقع "دوت الخليج" على قواعد أساسية ستُساهم في تغيير مساركِ نحو الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بشكل صحي وفعّال، بناءً على توصيات استشاري التغذية العلاجية الدكتور باسم شوقي من جدة.

قواعد أساسية سر نجاح وصولكِ إلى الوزن المثالي

قواعد أساسية ستمنحكِ الجسم الوزن المثالي مدى الحياة لا تغفليها

وبحسب دكتور باسم، لابد الأخذ بعين الاعتبار أن هناك 3 قواعد أساس الوصول إلى الجسم الممشوق والوزن المثالي؛ وهي التي يمكنها أن تحمل أي نظام غذائي على النجاح والتي يجب أن يتضمنها كل حمية أو نظام غذائي ليصبح ناجحًا بكل تأكيد؛ لأنك إذا قمتِ باتباعها سترين نتائجًا رائعًا سواءً كنتِ تتبعين أي نظام غذائي صحي بغض النظر عن طوله ومدته؛ وذلك على النحو التالي:

القاعدة الأولى: تخلّصي من السكر

جميعنا يعلم أن السكر إلى جانب الدقيق الأبيض والملح دوت الخليج مكونات بيضاء ضارة جدًا ويجب عليناً جميعًا التخلص منها قدر الإمكان في وجباتنا. وتقول الأبحاث أن الشخص الذي لا يتناول السكر في يومياته يخسر حوالي خمسة إلى خمسة عشر كيلو غرامًا، وهذه دوت الخليج أول وأهم قواعد فقدان الوزن في كل نظام غذائي مهما كانت الوجبات التي يحويها.

القاعدة الثانية: قلّلي الكربوهيدرات

هناك الكثير من الوجبات اللذيذة التي تحوي الكربوهيدرات، والتي دوت الخليج في الواقع ليست ضارة بالصحة والجسم بالطبع خصوصًا إذا ما تم تناولها بحدود، ولذلك من الضروري حساب كمية الكربوهيدرات اليومية التي يتم تناولها إذا كنتِ ترغبين في التخلص من الدهون المتراكمة في جسمكِ سريعًا؛ علمًا أن الكربوهيدرات ليست ضارة خاصة إذا تم تناولها كرقائق الشوفان أو البطاطس ولكن لا تنسي أن الإفراط في تناولها يؤدي بكِ إلى ترسب وتراكم الدهون.

القاعدة الثالثة: تجنبي الحبوب

البذور ليست سيئة ولا حتى في الخبز؛ بل إنها صحية ومفيدة؛ ولكن إذا كنتِ تتبعين نظاماً غذائيًا لفقدان الوزن، فالحبوب قد تؤخر وصولكِ إلى الهدف. كما يُمكن أن تسبب مشكلة إضافية وهي تلبك الجهاز الهضمي.

الرجيم الناجح مرتبط بهذا المقياس

اهتمي بمعرفة مؤشر كتلة الجسم للحصول على الوزن المثالي بشكل صحي وسليم

ووفقًا للدكتور باسم، الوزن هو الرقم الذي يظهر أمامكِ على الميزان ويكون متناسبًا مع طولكِ وعمركِ؛ ولمعرفة ما إذا كان وزنكِ مثاليًا أم لا؛ يجب أن تستعيني بما يُسمّى "مؤشر كتلة الجسم" وهو المؤشر الذي نعرف من خلاله إن كان هناك زيادة في نسب الدهون أم لا؛ ولقياسه بنجاح، يجب أن تجري العملية التالية:

وزنك الظاهر على الميزان بالكيلو غرام"الطول بالمتر × الطول بالمتر".

فعلى سبيل المثال، إذا كان وزنك 60 كيلوغرام وطولك 160 سم؛ فإن الحساب سيكون كالتالي: 60 / (1.6 × 1.6) = 23.4.

إذا كانت النتيجة ما بين 18.5 حتى 24.9 فإن وزنك مثالي؛ ومن المهم أن تحافظي عليه.

أما إذا كانت ما بين 25 حتى 29.9 فإنها تشير إلى زيادة في وزنكِ.

لكن إذا كانت النتيجة من 30 أو أكثر فهذا يعني أنك تعاني من السمنة المفرطة، ويجب عليكِ أن تبحثي عن وسيلة صحية لإنقاص وزنكِ على الفور.

نصائح مهمة للحفاظ على وزنكِ المثالي

وتابع دكتور باسم، يجب الأخذ بعين الاعتبار النصائح التالية للوصول إلى الوزن المثالي بشكل سليم وصحي؛ وذلك على النحو التالي:

لا تُفرطي في تناول الطعام مهما كان صحيًا.

قلّلي من تناول الوجبات السريعة، وركّزي على تناول الطعام المعد منزليًا.

امتنعي عن تناول المشروبات الغازية، والأطعمة التي تحوي سكريات مرتفعة فكلها تساعد على اكتساب الوزن بسرعة.

اهتمي بتناول الفواكه والخضروات، قللّي، وتقليل من النشويات في الوجبات اليومية.

مارسي الرياضة بانتظام، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وحرق السعرات الحرارية، وبالتالي المحافظة على الوزن المثالي.

إذا ما قررتِ اللجوء إلى الجراحات المتخصصة للتخلص من السمنة بعد فشل كل المحاولات الطبيعية، فمن المهم البحث جيدًا عن مميزات وعيوب كل جراحة مع استشارة طبيب متخصص قبل القيام بالجراحة، وكذلك البحث عن مستشفى متخصص وطبيب ذو خبرة وسمعة طيبة.

كيفية الوصول إلى الوزن المثالي

طرق متنوعة للوصول إلى الون المثالي حسب احتياجات جسمك وطبيعته

من ناحية أخرى، أوضح دكتور باسم أنهناك العديد من الطرق التي يمكنكِ اتباعها للحصول على الوزن المثالي، وشكل الجسم الذي طالما تمنيته؛ ومنها:

الأنظمة الغذائية الصحيّة

من أشهر وسائل الحصول على الوزن المثالي؛ إذ تعتمد على قيامكِ باتباع نظام غذائي محسوب السعرات، وعادةً ما يتم فيه الامتناع عن أصناف معينة من الأطعمة والمشروبات. علمًا أن هذه الأنظمة متعددة، وتختلف أشكالها وأنواعها، نذكر منها على سبيل المثال: "نظام الكيتو، قرطاي، نظام الكربوهيدرات القليلة، النظام الغذائي النباتي".

ممارسة الرياضة

من أكثر الأمور التي قد تساعدكِ على الوصول إلى شكل الجسم الأمثل والتخلص من الوزن الزائد وبالتالي الوصول إلى الوزن المثالي.وأيًا كان نوع الرياضة التي ستمارسيها حتى ولو كانت مجرد مشي يومي، فإنها ستنعكس إيجابيًا على شكل جسمكِ وعلى صحتكِ العامة.

العمليات الجراحية

عادةً ما يتم اللجوء إليها عند وجود زيادة مفرطة في الوزن، أو عدم الحصول على الوزن المثالي بعد الفشل في الالتزام بالأنظمة الغذائية التقليدية. تختلف أنواع هذه العمليات باختلاف حالة المريض؛ فمثلًا نجد عملية تكميم المعدة أو بالون المعدة أو عملية تحويل مسار المعدة. علمًا أن جميعها تشترك في هدف واحد، وهو إعطاء المرأة أو الرجل إحساسًا سريعًا بالشبع يجعله يُنقص كميات الطعام المتناولة.

الإجراءات التجميلية للسمنة الموضعية

تعمل هذه الإجراءات على تحسين شكل المناطق التي تعاني من السمنة. ونذكر منها:

شدّ البطن

تهدف إلى التخلص من دهون وترهلات منظقة البطن؛ والتي قد تعاني منها تحديدًا السيدات بسبب الحمل أو الولادة.

شفط الدهون بالفيزر

وهي تقنية تعتمد على الموجات فوق الصوتية لتكسير الخلايا الدهنية، والتخلصمن الأماكن غير المرغوب فيها في الجسم، كالبطن والظهر والأجناب والذراعين.

التخلص من الدهون بتقنية الكرايو

تساعد على التخلص من الدهون الموضعية عبر تجميدها، وعادة ما تستهدف هذه التقنية أماكن مثل: "البطن، الذراعين والفخذين"، وتساهم بفاعلية في الوصول إلى الوزن المثالي.

شفط الدهون بالليزر

تعتمد هذه التقنية على شعاع ليزر يقوم بإذابة الخلايا الدهنية، والتخلص منها من دون اللجوء للتخدير؛وهي التقنية التي يفضلها العديد لأنها لا تحتوي على نفس خطورة الإجراءات التجميلية التقليدية.

وأخيرًا، حتى تتمكنِ من الوصول إلى الوزن المثالي، يجب عليكِ القيام ببعض المجهود أولًا في اتباع نظام غذائي صحي مناسب؛ وإذا لم يفلح الأمر عليكِ استشارة طبيب متخصص، ثم التفكير في الإجراءات الطبية.لكن من الضروري أيضًا الشعور بالرضا أيّا كان شكل جسمكِ أو طبيعته طالما كان صحيًا وغير عُرض للأمراض المتعلّقة بالوزن.