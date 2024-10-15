انت الأن تتابع خبر “ارجعي عروسة!!"... دلكة الكركم والنشا لتفتيح الجسم نتيجتها فعالة في التبييض والترطيب والنعومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى جميع النساء للحصول على بشرة بيضاء ناعمة وخالية من العيوب، ويعتبر الكركم من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي من أضرار أشعة الشمس، وأما النشا فيساعد على ترطيب البشرة وتوحيد لونها، وفي هذا المقال، سنعرض طريقة عمل دلكة الكركم والنشا لتفتيح الجسم، مع فوائدها ونصائح استخدامها.

طريقة عمل دلكة الكركم والنشا

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون

2 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من الحليب

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

ضعي العجينة على الجسم وافركيها بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

اتركي العجينة على الجسم لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الجسم بالماء الفاتر.

فوائد دلكة الكركم والنشا

تفتيح وتوحيد لون الجسم.

إزالة البقع الداكنة والنمش.

تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

ترطيب البشرة وزيادة نعومتها.

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

نصائح لاستخدام دلكة الكركم والنشا