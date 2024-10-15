انت الأن تتابع خبر صاحب صالون التجميل قالهالي.. طريقة لصبغ الشعر بدون اكسجين في المنزل لتغطية الشيب والنتيجة بعد الاستخدام مباشره هتبهرك.. هترجعك شباب..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع هو خيار جذاب للكثير من النساء اللاتي يرغبن في تغيير لون شعرهن بطريقة طبيعية وآمنة، ويعتبر هذا اللون مزيجًا رائعًا بين الأخضر والبني، مما يمنح الشعر لمسة عصرية ولمعانا خاصا، في هذه الطريقة، نستعرض كيفية الحصول على لون زيتوني لامع باستخدام مكونات طبيعية، دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الكيميائية أو الأكسجين، وتعتبر هذه الطريقة مثالية لمن يبحثن عن تجنب المواد الضارة التي قد تؤثر على صحة الشعر، كما أنها تمنحك فرصة للاستمتاع بلون جديد بطريقة طبيعية وآمنة، لنبدأ في استعراض كيفية تحضير هذه الوصفة الطبيعية لصبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع.
طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني لامع بدون صبغات
إليكِ طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع باستخدام مكونات طبيعية، دون الحاجة لصبغات كيميائية أو أكسجين:
المكونات:
- 1 كوب من الحناء
- 1/2 كوب من مسحوق القهوة
- 2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- عصير ليمونة واحدة
- ماء دافئ
خطوات تحضير صبغة الشعر باللون الزيتي
قد تعرفنا على المكونات الأساسية لتجهيز الصبغة، وتحضيرها كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء، اخلطي الحناء مع مسحوق القهوة.
- أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون، ثم قومي بإضافة الماء الدافئ تدريجيا حتى تحصلي على خليط ناعم وكثيف.
- غطي الوعاء بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط لمدة 2-4 ساعات، حتى تتفاعل الحناء وتصبح جاهزة للاستخدام.
- قبل صبغ الشعر، اغسليه جيدا بالشامبو ثم جففيه بلطف، وتأكدي من أن الشعر نظيف وخال من أي منتجات.
- باستخدام فرشاة صبغ، قومي بتوزيع الخليط بالتساوي على الشعر، بدءا من الجذور وحتى الأطراف،
- تأكدي من تغطية كل خصلة بشكل جيد.
- بعد تطبيق الخليط، قومي بتغطية الشعر بقبعة بلاستيكية أو لفه بقطعة من البلاستيك، مما يساعد على الاحتفاظ بالحرارة وتعزيز عملية الصبغ.
- اتركي الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين 2-4 ساعات، حسب الدرجة المطلوبة للون، كلما طالت المدة، كان اللون أكثر كثافة.
- بعد انتهاء الوقت، اغسلي شعرك جيدا بالماء الدافئ فقط، بدون استخدام الشامبو في البداية.
- استخدمي البلسم لترطيب الشعر بعد ذلك.
- اتركي الشعر ليجف طبيعيا، وتجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية في الأيام الأولى بعد الصبغ.