انت الأن تتابع خبر صاحب صالون التجميل قالهالي.. طريقة لصبغ الشعر بدون اكسجين في المنزل لتغطية الشيب والنتيجة بعد الاستخدام مباشره هتبهرك.. هترجعك شباب..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع هو خيار جذاب للكثير من النساء اللاتي يرغبن في تغيير لون شعرهن بطريقة طبيعية وآمنة، ويعتبر هذا اللون مزيجًا رائعًا بين الأخضر والبني، مما يمنح الشعر لمسة عصرية ولمعانا خاصا، في هذه الطريقة، نستعرض كيفية الحصول على لون زيتوني لامع باستخدام مكونات طبيعية، دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الكيميائية أو الأكسجين، وتعتبر هذه الطريقة مثالية لمن يبحثن عن تجنب المواد الضارة التي قد تؤثر على صحة الشعر، كما أنها تمنحك فرصة للاستمتاع بلون جديد بطريقة طبيعية وآمنة، لنبدأ في استعراض كيفية تحضير هذه الوصفة الطبيعية لصبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني لامع بدون صبغات

إليكِ طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع باستخدام مكونات طبيعية، دون الحاجة لصبغات كيميائية أو أكسجين:

المكونات:

1 كوب من الحناء

1/2 كوب من مسحوق القهوة

2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

عصير ليمونة واحدة

ماء دافئ

خطوات تحضير صبغة الشعر باللون الزيتي

قد تعرفنا على المكونات الأساسية لتجهيز الصبغة، وتحضيرها كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: