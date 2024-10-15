إلهام شاهين على مسرح أكاديمية الفنون لتسليم جوائز الفائزين في مهرجان Vs Film

القاهرة - محمد ابراهيم - إلهام شاهين وسوسن بدر على مسرح أكاديمية الفنون لتسليم جوائز الفائزين في مهرجان Vs Film

بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة على خشبة مسرح أكاديمية الفنون وذلك للإعلان عن الفائزين في أفضل مقال أو دراسة نقدية للأفلام القصيرة لتوزيع جوائز النسخة الأولى من المسابقة وذلك بحضور الفنانة الكبيرة سوسن بدر وعدد آخر من الشخصيات السينمائية المؤثرة في مجال السينما في أكاديمية الفنون بالهرم.

الفنانة إلهام شاهين وسوسن بدر تصعدان على مسرح أكاديمية الفنون لتسليم جوائز الفائزين



تألقت كلًا من النجمة إلهام شاهين والنجمة سوسن بدر على خشبة مسرح أكاديمية الفنون، وذلك من أجل تسليم جوائز الفائزين في مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية للأفلام القصيرة جدا.

الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف مهرجان الأفلام القصيرة



وعلى هامش النسخة الأولى من مهرجان الأفلام القصيرة تحضر الفنانة إلهام شاهين بكونها رئيس شرف مهرجان Vs للأفلام القصيرة جدا وتقوم بتسليم الجوائز للفائزين، وتقام النسخة الأولى من مهرجان Vs Film تحت رعاية أ.د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس المهرجان د. أسامة نار

الفنانة إلهام شاهين من مهرجان Vs Film

تفاصيل مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

يقام مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة اليوم في أكاديمية الفنون في تمام الساعة الخامسة مساءًا، ومن المقرر أنه يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان وبحضور الفنانة الكبيرة سوسن بدر والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان وعدد من السينمائيين والنقاد.

جوائز الفائزين في مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

من المقرر أن يتسلم الفائزون في مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه حيث يحصل الفائز بالمركز الأول علي 15 ألف جنيه والثاني علي 10 آلاف جنيه والثالث علي 5 آلاف جنيه.