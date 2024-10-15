نعرض لكم الان تفاصيل خبر في 10 نقاط.. أبرز المؤشرات الاقتصادية بين مصر والسعودية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي منذ قليل إلى مصر ، في زيارة رسمية، لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

وترصد بوابة دوت الخليج جورنال خلال السطور التالية التبادل التجاري والاستثمار المشترك، وأهم المؤشرات الاقتصادية بين مصر والسعودية.

وفي البداية، ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر السعودية بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، ليصل إلى 4.622 مليار دولار مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب نتائج نشرة التجارة الخارجية لشهر يونيو الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الجهاز المركزي إلى ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر والسعودية إلى 1.306 مليار دولار، خلال الستة أشهر الأولى من 2024 مقابل 856.494 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 52.5%.

وارتفعت صادرات مصر إلى المملكة من بعض السلع أهمها نحاس ومصنوعاته، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والفواكه، وآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأخيرا مصنوعات من حديد أو صلب.

وفى المقابل كانت أهم واردات مصر من المملكة العربية السعودية تضم كلًا من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، واللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات كيميائية عضوية، وألمنيوم ومصنوعاته.

بجانب واردات منتجات كيميائية غير عضوية، والورق، والسكر ومصنوعات سكرية، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية، ومحضرات غذائية، وأخيرًا مصنوعات من حديد أو صلب.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز 8 آلاف شركة، مقابل 4 مليارات دولار قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية بعدد تخطى 3 آلاف شركة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالسعودية.

وأوضح البنك المركزي المصري المصري، أن السعودية تمتلك ودائع بالبنك المركزي المصري بإجمالي 10.3 مليار دولار، وهي ما تمثل 7.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.

وتمتلك المملكة ودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار تجدد كل عام، وودائع قيمتها 5.3 مليار دولار متوسطة الأجل يحين سداد أجلها في أكتوبر 2026، وفقًا لبيانات المركزي.

ووجه صندوق الاستثمارات العامة بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

ومن جانبه، قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023.

وذكر أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة بلغ نحو 5767 رخصة، موضحًا أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في 2024.

وأوضح وزير الاستثمار السعودي، أن لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.