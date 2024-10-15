"هذا المشروب الجبار يقضي على الكرش ودهون البطن والأرداف نهائيا من أول أسبوع!!"..إليك طريقة التحضير

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رياض - احمد صلاح - نبات البقدونس يعتبر من النباتات التي تنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعد من التوابل الأساسية في العديد من الأطباق حول العالم، سواء كان طازجاً أو مجففاً. يتميز بمذاقه المعتدل وتكلفته البسيطة، مما يجعله شائع الاستخدام في المطبخ.

طرق تحضير البقدونس واستخدامه

يمكن إعداد مشروب مغلي البقدونس بسهولة باتباع هذه الخطوات:

أولاً، ضع كوباً من الماء أو حوالي 250 مللي لتر في قدر على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك، قطع ربع كوب أو حوالي 15 جرام من البقدونس الطازج بعد غسله جيداً.

يمكنك أيضاً استخدام البقدونس المجفف بوضع ملعقتين كبيرتين منه أو ما يعادل 1 جرام.

ضع الماء المغلي على البقدونس في كوب واتركه لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.

ثم قم بتصفية المشروب واشربه.

الكمية الموصى بها