انت الأن تتابع خبر "هيحسدوكي عليها".. احصلي على رموش طويلة وحواجب كثيفة بطرق طبيعية وسريعة باستخدام مكونات بسيطة من مطبخك وتجنبي تكاليف الكوافير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني معظم الفتيات من تساقط الرموش والحواجب، مما يجعل رموشهن قصيرة جدا ولا تبرز جمال أعينهن بالشكل المطلوب، تبحث الكثير منهن عن طرق فعالة تساعدهن في حل هذه المشكلة، ولكنهن يجدن صعوبة في العثور على الحلول المناسبة التي تعطي نتائج ملموسة، ومن الأفضل الاعتماد على المواد الطبيعية الفعالة التي تمنحك نتائج قوية في وقت قصير دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال، سوف نستعرض لك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجربتها بنفسك لتحقيق النتائج التي تطمحين إليها.

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب والرموش

إذا كنت بحاجة إلى طرق طبيعية تساعدك على تكثيف وتطويل الحواجب والرموش، فإليك بعض الوصفات الفعالة التي يمكن أن تمنحك النتائج التي ترغبين فيها.

زيت الزيتون والثوم لتكثيف الحواجب

تحتوي هذه الوصفة على جميع العناصر الضرورية التي تحتاجها الحواجب لتصبح كثيفة وطويلة، ولتحضير هذه الخلطة:

يمكنك فرم بعض فصوص الثوم ثم وضعها في وعاء.

وتضاف إليها ملعقة من زيت الزيتون.

بعد ذلك، يتم دهن الحواجب بالخليط من مرة إلى مرتين في اليوم لمدة أسبوع كامل.

يمكنك أيضا استخدام فص من الثوم وتقطيعه إلى نصفين، ثم تدلكين به الحواجب.

تكرار هذه الطريقة كل يوم قبل النوم يساعدك في تعزيز نمو الشعر وتحقيق النتائج المرغوبة.

زيت الجرجير لتكثيف الرموش