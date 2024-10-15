شيرين عبد الوهاب توجه رسالة شكر لـ نجوم الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة شكر لـ نجوم الفن بعد احتفالهم بعيد ميلادها وتهنأتهم لها، مؤكدة إلى أنها سعيدة جدًا بهذه المعايدات.

ونشرت شيرين عبدالوهاب مقطع صوتي لها نشرته عبر حسابها الرسمي على التغريدات “إكس” قائلة: “عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني اللي هما عيلتي الكبيرة وأثروا فيا جدًا السنة دي”.

ووجهت شيرين عبدالوهاب الشكر لجميع الفنانين الذين هنأهوا بعيد ميلادها، منهم سميرة سعيد، وخالد سليم، ومغني الراب ويجز، وهيدي موسى، ووائل جسار، وساندي، وحسن أبوالروس ومحمود الليثي والإعلامية لميس الحديدي، كما وجهت الشكر للملحنين، عزيز الشافعي وتامر حسين وتوما، لافتة أنهم ساعدوها ولهم الفضل في نجاحها.

اختتمت، شيرين قائلة: “شكرًا لكل إنسان عايدني في عيد ميلادي السنة دي لأنه كان فارق معايا أوي أسمع صوتكم معايدتكم قوتني وحسستني أن العيد السنة دي غير كل سنة وكل سنة وأنتم عيدي”.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، هي أغنية «عسل حياتي» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور. الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع النابلسي، وتريات سعيد كمال، جيتار أحمد حسين، تسجيل وماستر خالد سند.

كلمات أغنية «عسل حياتي» لـ شيرين

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى