السبب الحقيقي وراء اعتذار "الكينج" عن تكريمه في الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الأيام الماضية أزمة بين المطرب المصري محمد منير وإدارة مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة، حيث كان من المقرر أن يتم تكريمه في افتتاح الدورة الـ32 للمهرجان عن مجمل أعماله الموسيقية. إلا أن المفاجأة جاءت باعتذار منير عن الحضور، رغم ترحيبه المبدئي بالتكريم وتقديره لعراقة المهرجان وأهميته.





أزمة محمد منير ومهرجان الموسيقى العربية





أعلن منير عبر حسابه على موقع “إكس” عن اعتذاره، مرجعًا ذلك إلى التزامات تتعلق بتحضير بعض الأغاني الجديدة. لكنه وجه شكره لوزارة الثقافة وجمهوره، وأشار إلى أن الموسيقار العالمي فتحي سلامة، قائد فرقته الموسيقية، سيتسلم الجائزة نيابةً عنه. إلا أن هذا التبرير لم يقنع البعض، خاصةً بعد ظهوره في حفل زفاف ابنة الإعلامية رولا خرسا في نفس ليلة حفل الافتتاح، حيث بدا في حالة صحية جيدة.





كشفت مصادر أن السبب الحقيقي وراء اعتذار منير كان غضبه من تكريم عدد كبير من الفنانين معه في نفس الحفل، حيث توقع أن يكون تكريمه بمفرده وأن تكون الليلة مخصصة للاحتفاء بمسيرته الفنية.





النجوم المكرمون في مهرجان الموسيقى العربية





خلال حفل الافتتاح، قام وزير الثقافة المصري أحمد هنو بتكريم 19 شخصية من مصر والوطن العربي ممن ساهموا في إثراء الحياة الفنية. ومن بينهم الشاعر حسين السيد، المطرب أحمد الحجار، الموسيقار ممدوح سيف من السعودية، الفنان لطفي بوشناق من تونس، والموسيقار زياد الرحباني من لبنان، إلى جانب محمد منير نفسه.