انت الأن تتابع خبر هتساعدك على التقليل من مضاعفات مرض السكر... فواكة موجودة في الاسواق هامة جدًا لمرضى السكر تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر النظام الغذائي الخاص بمرضى السكر واحدًا من اصعب الانظمة الغذائية التي يمكن ان يعيش عليها الانسان، ويرجع هذا إلى صعوبة التعامل مع النشويات ومع الفواكة التي يمكن ان تزيد من مستوى السكر في الدم وبالتالي تؤدي إلى مضاعفات متنوعة، اضافةً إلى هذا فإن هناك بعض الفواكة الاخرى مثل الفواكة الغنية بمضادات الاكسدة والفيتامينات من افضل الفواكة التي يمكن تناولها لمرضى السكر، مما يجعل الامر محير للكثيرين بين الفواكة التي من المسموح تناولها والأخرى التي يمنع تناولها، لكن الآن قد اصبحت هناك قائمة للفواكة التي يفضل تناولها والاطعمة التي لا يفضل تناولها، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبردوت الخليج.

الفواكة المفيدة لمرضى السكر