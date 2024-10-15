سوسن بدر تروي مواقف تجمعها بـ إلهام شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سوسن بدر عن بعض الذكريات التي جمعتها بالفنانة إلهام شاهين في بداية دخول الأخيرة إلى أكاديمية الفنون، مشيرة إلى أن والدة إلهام كانت تحرص بشدة على العناية بها خلال أول يوم لها في الدراسة.

وقالت سوسن إنها كانت في السنة الرابعة عندما التقت إلهام لأول مرة، وأن والدتها طلبت منها أن تعتني بها. وأضافت سوسن قائلة: “والدتها قالت لي: دي بنتي، قولت لها: متخافيش، سيبيها معايا”.





جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة سوسن بدر في فعاليات مهرجان الأفلام القصيرة، حيث عبّرت عن سعادتها بالمشاركة وشددت على أهمية توجيه الشباب ودعمهم، خاصةً من خلال الدراسة الأكاديمية، مؤكدة على ضرورة احتضان المواهب الشابة في المجتمع.





بالإضافة إلى ذلك، يواصل مهرجان VS-FlLm للأفلام القصيرة فعالياته من 3 إلى 7 نوفمبر 2024 في مدن الجلالة والعين السخنة والسويس، ويشمل المهرجان أنشطة ومسابقات، من بينها مسابقة خاصة بالسيناريو.



اعتزاز سوسن بدر بملامح كبر السن

وفي تصريحات سابقة، أوضحت سوسن بدر أنها سعيدة بملامح السنين التي تظهر على وجهها، وأنها لا ترغب في تغييرها. علقت قائلة: “مبسوطة أوي بالمرحلة الحالية لأننا كبرنا وفهمنا وعقلنا”. كما أشارت إلى أن على الناس أن يفعلوا ما يرغبون فيه ما دام أنه لا يتعارض مع العرف أو الأخلاق أو الدين.